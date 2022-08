TI MANGIO IL CUORE di P. Mezzapesa in concorso a Orizzonti

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Tiil” di P.è innella sezionealla 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e uscirà nelle sale il 22 settembre. Chi compone il cast di “Tiil”? Il cast comprende ELODIE, FRANCESCO PATANÈ, FRANCESCO DI LEVA, LIDIA VITALE,e con BRENNO PLACIDO, con TOMMASO RAGNO, e con la partecipazione straordinaria di MICHELE PLACIDO. “Tiil”: sinossi Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: ...

