Tennis | Us Open | esordio contro la numero uno Swiatek per Paolini

New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Sono quattro le azzurre già nel tabellone principale degli US Open, quarto ed ultimo Slam del 2022 che scatterà lunedì 29 sui campi in cemento dell'USTA Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows, New York (montepremi 60.000.000 dollari, nuovo record). Martina Trevisan, n. 27 del mondo e del seeding, esordirà contro la russa, che gioca senza bandiera, Evgeniya Rodina (in tabellone grazie al ranking protetto). Tra la 28enne fiorentina e la 33enne di Mosca, che non disputa un match nel circuito maggiore dal giugno 2019, non ci sono precedenti. La n. 1 d'Italia, quest'anno vincitrice del suo primo titolo WTA sulla terra di Rabat e semifinalista al Roland Garros, è reduce dal forfait prima del secondo turno nel '250' di Cleveland per un infortunio alla coscia sinistra e farà la sua seconda ...

