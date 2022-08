Protagoniste del tempo dimenticate, o sconosciute... Una nostra collana di libri rende loro giustizia. Dal 27 agosto in edicola (Di giovedì 25 agosto 2022) Partigiane, scienziate, artiste, attiviste, piratesse, streghe, sante, musiciste. Protagoniste incisive del loro tempo rimaste però sconosciute, oppure dimenticate… Ma ora – su iniziativa di iO Donna e Corriere della Sera – una collana di libri – La Storia delle Donne – rende loro giustizia. Nel segno delle donne guarda le foto Storie di coraggio, talento e forza all’interno di contesti difficili, fra divieti, soprusi e umiliazioni, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) Partigiane, scienziate, artiste, attiviste, piratesse, streghe, sante, musiciste.incisive delrimaste però, oppure… Ma ora – su iniziativa di iO Donna e Corriere della Sera – unadi– La Storia delle Donne –. Nel segno delle donne guarda le foto Storie di coraggio, talento e forza all’interno di contesti difficili, fra divieti, soprusi e umiliazioni, ...

