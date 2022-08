Meloni | FdI si batte da sempre per gli ammortizzatori sociali universali

(Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 agosto 2022 "Non è normale che esistano ancora in Italiadifferenti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Fratelli d'Italia sidaper l'...

lauraboldrini : Spesso la leader di FdI denuncia come sessiste foto o espressioni che la riguardano. Ora però ha premiato, candida… - pdnetwork : Il “Laboratorio Marche” di FdI ci racconta il Paese che vuole la Meloni: contro l'aborto e il gay pride, per una so… - lucianonobili : Tutti giustamente contro la #Meloni che col termine #devianze ha insultato i tanti giovani che soffrono di anoressi… - NicolaSabbion : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni è contro l’#aborto, Fratelli d’Italia è contro l’aborto. Regione #Marche, governata da FdI, si oppone all… - _lenny97 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni è contro l’#aborto, Fratelli d’Italia è contro l’aborto. Regione #Marche, governata da FdI, si oppone all… -

Sky Tg24

Così su fb la leader diGiorgia. Fb... il centrosinistra guidato dal leader del Pd Enrico Letta, il centrodestra a guida Giorgia, ... CANDIDATO CSX CANDIDATO CDX Abruzzo U01 - Pescara MASSIMO CARUGNO (Psi) GUIDO LIRIS () ... Elezioni, da Meloni a Tremonti: i candidati di Fratelli d’Italia regione per regione. FOTO La supermedia vede il partito di Giorgia Meloni superare la somma dei consensi di Lega e Forza Italia e la certezza quasi matematica di una maggioranza ...“Non e’ normale che esistano ancora in Italia ammortizzatori sociali differenti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Fratelli d’Italia si batte da sempre per l’introduzione di ammortizzato ...