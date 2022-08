Lazio-Inter, Sarri: “Non devo cancellare Inzaghi dalla memoria dei tifosi” (Di giovedì 25 agosto 2022) Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico toscano: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato come valori individuali. La partita è difficilissima. Servirà una fase difensiva di alto livello. Spero che la squadra si confermi sul livello delle ultime uscite. Rotazioni? Non le faccio programmate, le faccio in base a ciò che vedo in allenamento ed in base alla stanchezza. Le rotazioni verranno in maniera naturale ma al momento non penso a quello che accadrà tra dieci/quindici giorni. Guardiamo partita per partita”. Sulla forza dei nerazzurri: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Sono fortissimi in tutti i reparti. Erano i più forti anche l’anno scorso secondo me. ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Maurizioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, incontro valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico toscano: “Affrontiamo la squadra più forte del campionato come valori individuali. La partita è difficilissima. Servirà una fase difensiva di alto livello. Spero che la squadra si confermi sul livello delle ultime uscite. Rotazioni? Non le faccio programmate, le faccio in base a ciò che vedo in allenamento ed in base alla stanchezza. Le rotazioni verranno in maniera naturale ma al momento non penso a quello che accadrà tra dieci/quindici giorni. Guardiamo partita per partita”. Sulla forza dei nerazzurri: “L’è la favorita per lo Scudetto. Sono fortissimi in tutti i reparti. Erano i più forti anche l’anno scorso secondo me. ...

