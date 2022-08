(Di giovedì 25 agosto 2022) Entrerà in vigore nelle prossime settimane, dopo l'zione del Re e la pubblicazioneGazzetta ufficiale. Laconosciuta come "solo sì è sì" " che era già statata dal Consiglio ...

Domani

È stata approvata oggi la nuova legge sulla libertà sessuale in, votata dal Congresso dei deputati con 205 voti a favore, 141 contrari e 3 astenuti. Entrerà in vigore nelle prossime settimane, ...... ma anche con il resto del mondo, superando il gap che ci separa dagli altri Paesi europei,... Confronto sulle dipendenze in Italia e negli USA Rimini, la Giuntail progetto definitivo ... La Spagna approva la legge sulla libertà sessuale basata sul consenso chiaro e libero Il Congresso ha approvato la legge organica di garanzia della libertà sessuale che prevede strumenti penali e misure di prevenzione e di contrasto della violenza sessuale ...La disposizione, approvata pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri del ... Anche nelle operazioni di carico e scarico. Grazie a questa norma, la Spagna diventa il primo Paese dell'UE a sorvegliare ...