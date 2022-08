Jennifer Lopez e Ben Affleck in luna di miele a Como, ospiti di George Clooney dopo il secondo matrimonio (Di giovedì 25 agosto 2022) Come ogni coppia che si rispetti anche Ben Affleck e Jennifer Lopez dopo il secondo “sì” dello scorso weekend sono partiti per la luna di miele. Così sono volati in Italia, ospiti di George Clooney a Villa Oleandra, la residenza che l’attore possiede da 20 anni sul lago di Como. A raccontare il soggiorno dei “Bennifer” è La provincia di Como, che parla di una giornata in residenza e poi cena al Grand Hotel Tremezzo accompagnati dal motoscafo di Clooney messo a disposizione degli ospiti di Villa Oleandra. Polo blu e pantaloni marrone chiaro per lui, vestito bianco e capelli raccolti per la cantante. Su Twitter è trapelata qualche foto della coppia più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Come ogni coppia che si rispetti anche Benil“sì” dello scorso weekend sono partiti per ladi. Così sono volati in Italia,dia Villa Oleandra, la residenza che l’attore possiede da 20 anni sul lago di. A raccontare il soggiorno dei “Bennifer” è La provincia di, che parla di una giornata in residenza e poi cena al Grand Hotel Tremezzo accompagnati dal motoscafo dimesso a disposizione deglidi Villa Oleandra. Polo blu e pantaloni marrone chiaro per lui, vestito bianco e capelli raccolti per la cantante. Su Twitter è trapelata qualche foto della coppia più ...

