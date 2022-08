GdS – Juve, Mancini e Besaggio i nuovi colpi per il futuro (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 13:14:45 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Dopo un lungo tira e molla i bianconeri, grazie alla volontà del ragazzo, sono riusciti a portare a casa il giovane cresciuto nel Vicenza, battendo la concorrenza di Milan e Roma. Oltre all’attaccante, arriva anche Michele Besaggio, prelevato dal Genoa in prestito e aggregato all’Under-23 Tommaso Mancini a Torino, per sostenere le visite mediche e legarsi ufficialmente alla Juventus. Il giorno tanto atteso è arrivato, lo ha voluto fortemente il giovane attaccante classe 2004 proveniente dal Vicenza. Le dinamiche di mercato lo stavano spingendo verso il Milan, che era riuscito a superare la concorrenza di Roma e Borussia Dortmund, ma poi i rossoneri hanno dovuto fare i conti con la volontà del ragazzo: che ha scelto la maglia bianconera. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-24 13:14:45 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Dopo un lungo tira e molla i bianconeri, grazie alla volontà del ragazzo, sono riusciti a portare a casa il giovane cresciuto nel Vicenza, battendo la concorrenza di Milan e Roma. Oltre all’attaccante, arriva anche Michele, prelevato dal Genoa in prestito e aggregato all’Under-23 Tommasoa Torino, per sostenere le visite mediche e legarsi ufficialmente allantus. Il giorno tanto atteso è arrivato, lo ha voluto fortemente il giovane attaccante classe 2004 proveniente dal Vicenza. Le dinamiche di mercato lo stavano spingendo verso il Milan, che era riuscito a superare la concorrenza di Roma e Borussia Dortmund, ma poi i rossoneri hanno dovuto fare i conti con la volontà del ragazzo: che ha scelto la maglia bianconera. ...

forumJuventus : (GDS) 'Oggi la Juve chiude per Milik: tutto fatto col giocatore, da limare la distanza col Marsiglia sul cartellino… - Fprime86 : RT @forumJuventus: (GDS) 'Oggi la Juve chiude per Milik: tutto fatto col giocatore, da limare la distanza col Marsiglia sul cartellino'?htt… - DaddeaG : RT @forumJuventus: (GDS) 'Oggi la Juve chiude per Milik: tutto fatto col giocatore, da limare la distanza col Marsiglia sul cartellino'?htt… - GDS_it : #AndreaSilipo, uno dei protagonisti della promozione del #Palermo in #SerieB sarà un nuovo giocatore della Juve Sta… - pazzamentejuve : ???? Paredes vicinissimo al prestito alla Juve dal PSG. Oggi si decide la formula dell’affare. A portare l’argentino… -