F1 | la Ferrari con una nuova ala posteriore a Spa-Francorchamps

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Si fa sul serio. Dopo la pausa estiva, i motori della F1 tornano a rombare e sarà il mitico tracciato di Spa-(Belgio) a essere teatro del prossimo round iridato. Si riprende dopo che nell’ultima gara in Ungheria l’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha rafforzato la propria leadership in campionato, andandosi a prendere una vittoria strepitosa, pur partendo dal decimo posto in griglia di partenza. Per launa domenica molto negativa e soprattutto per il monegasco Charles Leclerc l’aumento del distacco da Verstappen in classifica generale, ovvero 80 punti. Che Rossa vedremo sulla pista delle Ardenne? Stando alle informazioni note, vi saranno alcune novità. In primis, la scuderia di Maranello introdurrà una significativa evoluzione della parte ibrida dell’unità motrice, ovvero il nuovo MGU-K. Un update che, stando a quanto riferito da ...