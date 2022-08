Comunità ucraina in piazza per la festa dell’Indipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) Canti e musiche e brevi commossi racconti per ricordare i sei mesi dall’inizio dell’escalation bellica scatenata da Mosca. La Comunità ucraina si è ritrovata, anche a Torino, in piazza Castello per la festa dell’Indipendenza. Questa in un clima composto e partecipato, tra tanti bambini e giovani con i colori tradizionali e le immancabili bandiere giallo blu. Anche il suono di un sax su alcune note basi pop. Le speakers hanno ricordato commuovendosi come sia in corso quello che hanno definito un genocidio di ucraini nel cuore dell’Europa e che lo spirito di questa nazione non possa essere spezzato: “L’indipendenza è nel cuore di ogni ucraino e di ogni europeo”. “Spero che una ricorrenza come quella di oggi aiuti a superare il qualunquismo e il menefreghismo che purtroppo leggo e sento in questi ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 25 agosto 2022) Canti e musiche e brevi commossi racconti per ricordare i sei mesi dall’inizio dell’escalation bellica scatenata da Mosca. Lasi è ritrovata, anche a Torino, inCastello per la. Questa in un clima composto e partecipato, tra tanti bambini e giovani con i colori tradizionali e le immancabili bandiere giallo blu. Anche il suono di un sax su alcune note basi pop. Le speakers hanno ricordato commuovendosi come sia in corso quello che hanno definito un genocidio di ucraini nel cuore dell’Europa e che lo spirito di questa nazione non possa essere spezzato: “L’indipendenza è nel cuore di ogni ucraino e di ogni europeo”. “Spero che una ricorrenza come quella di oggi aiuti a superare il qualunquismo e il menefreghismo che purtroppo leggo e sento in questi ...

