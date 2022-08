Avellino | quattro reti nel test contro l’FC Matese | Murano mattatore

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Seconda vittoria del pre-campionato per l’di Roberto Taurino. Successo quadrato al Partenio-Lombardi, formazione militante nel campionato di Serie D. Il tecnico salentino conferma il 3-4-3 conin avanti con al suo fianco Guadagni e Russo. Out Pane, così come Illanes per problemi al collo dopo una botta rimediata in allenamento, fermo anche Auriletto e Matera, in panchina i nuovi acquisti Casarini e Ceccarelli, così com e Di Gaudio e i partenti Maniero, Sbraga (l’unico ad entrare in corso di partita), Scognamiglio. Kanoutè e Forte hanno assistito alla partita dalla tribuna, il primo al centro del bailame rinnovo il secondo in lista d’uscita. Al 18? l’passa in vantaggio con la punizione di ...