Affaritaliani : Assolda tre killer per uccidere il marito, ma diventano amici e salta il piano - occhio_notizie : I tre killer infatti hanno finito per fare amicizia con l’uomo e inscenare il suo omicidio usando delle bustine di… -

ilmattino.it

Ma dopo aver conosciuto l'uomo ikiller hanno finito per fare amicizia e non volerlo più uccidere. Decidono così di inscenare il suo omicidio usando delle bustine di ketchup . La coppia di amanti ...Qualcosa è però andato storto, così isicari hanno programmato un piano b, offrire qualcosa da bere all'uomo e poi ucciderlo con una bottigliata. Stavolta però accade qualcosa di veramente ... Assolda killer per uccidere il marito, ma diventano amici e fingono morte col ketchup Dopo aver conosciuto l'uomo i sicari decidono di non volerlo più uccidere e così inscenano il suo omicidio usando delle bustine di ketchup ...Una coppia di amanti, un uomo e una donna, hanno assoldato tre killer per uccidere il marito di lei, ma fingono la morte con il ketchup ...