Arriva la risposta di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe ed è molto pungente (Di giovedì 25 agosto 2022) La risposta di Sonia Bruganelli ad Adriana Volpe non si è fatta attendere ed è ancora più pungente dell’attacco della conduttrice. La Volpe ha detto no al GF Vip, ha spiegato che non si aspettava una proposta come quella fatta da Alfonso Signorini perché lui conosce la sua situazione familiare, non potrebbe mai lasciare sua figlia per entrare di nuovo nella casa come concorrente. Comprensibile la richiesta di Signorini, ancora più comprensibile il no di Adriana Volpe. Ma c’è altro, c’è il commento fatto su Sonia Bruganelli, un lungo commento in cui dice che è rimasta basita perché Sonia ha accettato di fare di nuovo l’opinionista di Alfonso Signorini dopo avere sputato nel piatto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) Ladiadnon si è fatta attendere ed è ancora piùdell’attacco della conduttrice. Laha detto no al GF Vip, ha spiegato che non si aspettava una proposta come quella fatta da Alfonso Signorini perché lui conosce la sua situazione familiare, non potrebbe mai lasciare sua figlia per entrare di nuovo nella casa come concorrente. Comprensibile la richiesta di Signorini, ancora più comprensibile il no di. Ma c’è altro, c’è il commento fatto su, un lungo commento in cui dice che è rimasta basita perchéha accettato di fare di nuovo l’opinionista di Alfonso Signorini dopo avere sputato nel piatto in ...

Roberto_Dalte : @FrancescoRoma78 Francesco perdonami se per Fabian arriva la fumata bianca in serata Ipoteticamente Navas Può Arriv… - eusoumellos : @PietrinaPuddu Tu sei famoso ?? - club_jeru : RT @NickyInAnsia: “Quando due persone si amano davvero, totalmente, sinceramente, quando si amano fino in fondo, la risposta che si deve da… - infoitscienza : L'aumento del prezzo di PS5 impatterà sulle vendite? Arriva una risposta - anna_manuti : RT @NickyInAnsia: “Quando due persone si amano davvero, totalmente, sinceramente, quando si amano fino in fondo, la risposta che si deve da… -