Addio estate, arriva il ‘ciclone’ maltempo: temperature in picchiata, temporali e vento (Di giovedì 25 agosto 2022) Meteo, maltempo in arrivo, stop al caldo estremo. È quello che succederà nei prossimi 15 giorni a partire dal week end che inizia venerdì 26 agosto. I mesi scorsi sono stati caratterizzati da un caldo sopra le medie: giugno, ad esempio, in Italia ha avuto una anomalia positiva, ovvero più calda del normale, di +2.88°C rispetto al trentennio di riferimento più recente (1991-2020). Dunque è stato il secondo più caldo dal 1800 a oggi, poco dietro solamente al 2003. Adesso, però, l’estate 2022 sembra davvero arrivata alla fine del suo percorso. Già negli ultimi giorni le temperature sono diminuite. Con l’arrivo di una serie di perturbazioni sul Belpaese il trend continuerà e ci saranno giornate più fresche. Addirittura i centri internazionali parlano di vero e proprio “crollo termico”, graduale ma continuo. In ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Meteo,in arrivo, stop al caldo estremo. È quello che succederà nei prossimi 15 giorni a partire dal week end che inizia venerdì 26 agosto. I mesi scorsi sono stati caratterizzati da un caldo sopra le medie: giugno, ad esempio, in Italia ha avuto una anomalia positiva, ovvero più calda del normale, di +2.88°C rispetto al trentennio di riferimento più recente (1991-2020). Dunque è stato il secondo più caldo dal 1800 a oggi, poco dietro solamente al 2003. Adesso, però, l’2022 sembra davverota alla fine del suo percorso. Già negli ultimi giorni lesono diminuite. Con l’arrivo di una serie di perturbazioni sul Belpaese il trend continuerà e ci saranno giornate più fresche. Addirittura i centri internazionali parlano di vero e proprio “crollo termico”, graduale ma continuo. In ...

