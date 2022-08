Ultime Notizie – Elezioni 2022, Rita Dalla Chiesa: “Io catapultata in Puglia? No, qui origini mia famiglia” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Non sono stata catapultata in Puglia. La Puglia la conosco benissimo, palmo a palmo, da tanti anni. Ci ho anche lavorato. Qui si sono conosciuti mia madre e mio padre. Le origini della mia famiglia nascono proprio da Bari, Dalla caserma dei carabinieri del Lungomare di Bari. Le radici profonde sono qui”. L’ha detto Rita Dalla Chiesa, candidata di Forza Italia nel collegio plurinominale Molfetta 2, parlando a Bari con i giornalisti prima della conferenza stampa di presentazione dei vari candidati azzurri nella regione, alla presenza della senatrice Licia Ronzulli, capolista nel collegio plurinominale Senato Puglia 1, del commissario regionale Mauro D’Attis e del vicecommissario regionale vicario Dario Damiani. “Si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Non sono statain. Lala conosco benissimo, palmo a palmo, da tanti anni. Ci ho anche lavorato. Qui si sono conosciuti mia madre e mio padre. Ledella mianascono proprio da Bari,caserma dei carabinieri del Lungomare di Bari. Le radici profonde sono qui”. L’ha detto, candidata di Forza Italia nel collegio plurinominale Molfetta 2, parlando a Bari con i giornalisti prima della conferenza stampa di presentazione dei vari candidati azzurri nella regione, alla presenza della senatrice Licia Ronzulli, capolista nel collegio plurinominale Senato1, del commissario regionale Mauro D’Attis e del vicecommissario regionale vicario Dario Damiani. “Si ...

