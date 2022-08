Salernitana, Simy in uscita: un club di B ha fatto un sondaggio (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’attaccante della Salernitana Nwankwo Simy è in uscita dalla società e il Benevento avrebbe effettuato un sondaggio L’attaccante della Salernitana Nwankwo Simy è in uscita dalla società e il Benevento avrebbe effettuato un sondaggio. Secondo quanto riportato da Ottopagine, l’attaccante granata potrebbe tornare in B, dopo i sei mesi di Parma, per rilanciarsi. Il diesse Foggia avrebbe sondato il terreno per la punta granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’attaccante dellaNwankwoè indalla società e il Benevento avrebbe effettuato unL’attaccante dellaNwankwoè indalla società e il Benevento avrebbe effettuato un. Secondo quanto riportato da Ottopagine, l’attaccante granata potrebbe tornare in B, dopo i sei mesi di Parma, per rilanciarsi. Il diesse Foggia avrebbe sondato il terreno per la punta granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

