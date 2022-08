Papa Francesco | prega per le vittime della guerra | anche per Darya Dugina L’ambasciatore ucraino replica irritato

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Bergoglio esprime il suo dolore per tutti quanti sono morti in, ma la citazionefiglia di Dugin non piace al rappresentante di Zelensky L'articolo proviene da Firenze Post.

Avvenire_Nei : “Una colomba con un ramo d'ulivo simboleggia la pace che, insieme all'unità, sono i temi centrali del viaggio di Fr… - vaticannews_it : ???? #Ucraina, sei mesi fa iniziava la #guerra. Ripercorriamo gli appelli e le preghiere del #Papa per implorare la p… - vaticannews_it : #EconomyofFrancesco2022 Il progetto a tema giovani e ambiente di #Assisi ospiterà venti ragazzi provenienti da tutt… - Giacomor730 : @putino Papa Francesco non capisce nulla certo, fortuna che ci sei tu a illuminarlo! - baratto_m : RT @LzStefano: “Coloro che guadagnano con la guerra e il commercio delle armi sono delinquenti che ammazzano l’umanità” Papa Francesco -

... "Vorrei innanzitutto ringraziare" conclude l'intervista " per gli insegnamenti e la gentilezza che ha condiviso negli anni del suo pontificato. Lo ringrazierei anche per aver ...implora la pace "per l'amato popolo ucraino". Appello Rinnovo l'invito a implorare dal Signore la pace per l'amato popolo ucraino che da sei mesi - oggi - patisce l'orrore della guerra.Roma – Intorno alla centrale di Zaporizhzha si continua a combattere. Lo spettro della catastrofe nucleare aleggia sull’Europa e scuote anche Papa Francesco: “Auspico che si intraprendano passi ...L'Aquila. Domenica 28 agosto, in occasione della visita di Papa Francesco, in città per la Perdonanza Celestiniana e per l'apertura della Porta Santa, sono previste importanti limitazioni alla circola ...