Men farà arrabbiare molti spettatori (e va benissimo così) (Di mercoledì 24 agosto 2022) Men, terza prova da regista di Alex Garland, è un film angoscioso e disturbante che si spinge in profondità nel campo del surrealismo ed è destinato a dividere il pubblico. I versi della dolcissima melodia di Love Song, nell'interpretazione della cantautrice Lesley Duncan, accompagnano il viaggio in auto della giovane Harper Marlowe nella provincia britannica, fino a un'elegante magione immersa nel verde. È la scena iniziale del film Men; quello stesso brano lo riascolteremo un'ora e mezza più tardi nell'epilogo, ma questa volta nella versione incisa sempre nel 1970 da Elton John per il suo album Tumbleweed Connection. Una voce femminile e una voce maschile aprono e chiudono, sulle medesime note, il terzo lungometraggio da regista di Alex Garland: un dualismo che rimanda a uno dei temi-chiave di un film … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022) Men, terza prova da regista di Alex Garland, è un film angoscioso e disturbante che si spinge in profondità nel campo del surrealismo ed è destinato a dividere il pubblico. I versi della dolcissima melodia di Love Song, nell'interpretazione della cantautrice Lesley Duncan, accompagnano il viaggio in auto della giovane Harper Marlowe nella provincia britannica, fino a un'elegante magione immersa nel verde. È la scena iniziale del film Men; quello stesso brano lo riascolteremo un'ora e mezza più tardi nell'epilogo, ma questa volta nella versione incisa sempre nel 1970 da Elton John per il suo album Tumbleweed Connection. Una voce femminile e una voce maschile aprono e chiudono, sulle medesime note, il terzo lungometraggio da regista di Alex Garland: un dualismo che rimanda a uno dei temi-chiave di un film …

Arcigatta : @Makkuck @Paoloppunto Anche a lei consiglio la lettura della giornalista Susan Brownmiller, libro Against our will:… - hotdogfelpato : @M4RYM4CD0N4LD suona proprio come remus, ma sicuramente farà pace con lily in men che non si dica, non possono star… - simsavit : RT @fuffa46: @RosiPolimeni Non ho mai avuto simpatie perFI e men che meno per le sue deputate,ma stamattina ho ascoltato su RTL la Gelmini… - RosiPolimeni : RT @fuffa46: @RosiPolimeni Non ho mai avuto simpatie perFI e men che meno per le sue deputate,ma stamattina ho ascoltato su RTL la Gelmini… - PIERPAO67864611 : RT @fuffa46: @RosiPolimeni Non ho mai avuto simpatie perFI e men che meno per le sue deputate,ma stamattina ho ascoltato su RTL la Gelmini… -