(Di mercoledì 24 agosto 2022) Appello all'unità dei francesi, con toni volutamente drammatici in diretta nazionale. Si riparte dalla "sobrietà energetica" e dal dialogo con la società civile: l'8 settembre convocato il Consiglio nazionalea rifondazione per discutere i grandi dossier nazionali

HuffPostItalia : Macron e il tempo dei sacrifici: 'Finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza' - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Macron e il tempo dei sacrifici: 'Finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza' - RossanaGiannan2 : RT @HuffPostItalia: Macron e il tempo dei sacrifici: 'Finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza' - Pigafetto : RT @HuffPostItalia: Macron e il tempo dei sacrifici: 'Finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza' - HuffPostItalia : Macron e il tempo dei sacrifici: 'Finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza' -

L'HuffPost

... discostandosi dalla procedura diplomatica seguita danei negoziati dell'Assemblea Generale'. ... L'Europa La Francia diaveva promosso l'inserimento del diritto umano all'aborto nei ...... convinzioni rimaste identiche oppure mutate con il, poco importa. E se servono per colpire ... ed il presidente francese Emmanuel'un fattorino'. Lei ha rimosso i post, giurando che sono ' ... Macron e il tempo dei sacrifici: "Finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza" (di D. Ceccarelli) Appello all'unità dei francesi, con toni volutamente drammatici in diretta nazionale. Si riparte dalla "sobrietà energetica" e dal dialogo con la ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello all'unità, dichiarando che la Francia affronta "sacrifici" in una nuova era segnata dal cambiamento climatico e dall'instabilità causata dall'in ...