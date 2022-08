LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tanti saliscendi, tra poco si parte (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 12.54 Previsti più di cinque chilometri da percorrere prima di dar via ufficialmente alla tappa in quel di Irun, nei Paesi Baschi. 12.51 Pochi minuti fa è iniziato il percorso di trasferimento verso il chilometro zero, avvicinandosi dunque l’inizio ufficiale della quinta tappa della Vuelta. 12.48 I corridori sono pronti per affrontare 187.2 chilometri da Irun a Bilbao, in una frazione particolarmente interessante viste le caratteristiche del percorso. 12.45 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Vuelta a España 2022! Amiche e amici di OA Sport, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta12.54 Previsti più di cinque chilometri da percorrere prima di dar via ufficialmente allain quel di Irun, nei Paesi Baschi. 12.51 Pochi minuti fa è iniziato il percorso di trasferimento verso il chilometro zero, avvicinandosi dunque l’inizio ufficiale della quintadella. 12.48 I corridori sono pronti per affrontare 187.2 chilometri da Irun a Bilbao, in una frazione particolarmente interessante viste le caratteristiche del percorso. 12.45 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alladella quintadellaa España! Amiche e amici di OA Sport, ...

