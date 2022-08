L’eruzione del Vesuvio del 79 d C | la catastrofe negli scritti romani di Pompei

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago – Era il mezzogiorno di un caldo 24 agosto di 1943 anni fa. Nella bellissima zona del Golfo napoletano la giornata trascorreva tranquilla tra antichi mestieri, giochi e faccende domestiche. Senza che vi sia stato il minimo sentore, ad un tratto, il vulcanoè esploso improvvisamente con tutta la furia accumulata in esso.stessa, la pioggia di rocce e zampilli infuocati, la pesante fuliggine e la lava incandescente del, seppellirono in breve tempo oltre diecimila persone delle zone di Ercolano,e Castellammare di Stabia. Era il 79 d.C., in uno dei periodi di maggior splendore dell’impero romano. Quello stesso giorno, nel corso del, un testimone di tutto rispetto riportava nientemeno che a Tacito, in due lettere, ciò che stava avvenendo nel golfo ...