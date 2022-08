anteprima24.it

Salvini premier: Nino Minardo, Valeria Carmela Maria Sudano, Alessandro Pagano, Teresa Alesia. ... Verdi Sinistra: Marilena Grassadonia, Fabrizio, Marta La Rosa, Gaetano Pace. Movimento 5 ...Lombardia P03: Roberto Calderoli, Ettore Piovano, Cristian Invernizzi, Atonella Faggi. ... Pci: Alberto Marino Referendum e democrazia: Serena Uberti Destre Unite: GrazianoFree: Partito ... Lega, Bocchino: "Grazie a Grant e Salvini per candidatura Mignone, inizia campagna elettorale" “La Lega del Sannio ha avviato la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre 2022 per dare pieno sostegno ai candidati di Camera e Senato dei collegi di Benevento, in primo luogo ad Alberto ...Tutti i nomi presenti nei listini in ciascuno dei collegi in cui si corre per la carica di deputato o senatore ...