(Di mercoledì 24 agosto 2022) L'infortunio di De Luca ha aperto, in casa, la necessità di ingaggiare un giocatore per completare il reparto d'attacco....

cmdotcom : La #Sampdoria piomba su #Ounas: 4 nodi da sbrogliare col #Napoli - Daniele20052013 : Calciomercato Sampdoria: l’Elche piomba su Murillo. I dettagli della trattativa - CalcioNews24 : Calciomercato Sampdoria, l’Elche piomba su Murillo - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: l’#Elche piomba su #Murillo. I dettagli della trattativa - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Brescia - Dopo l'Hellas Verona anche la Sampdoria piomba su Ferrarini #SerieB -

numero-diez.com

... ha confermato a Dazn l'arrivo di Pongracic: 'Domani farà le visite mediche' 22.00 - La...sarebbero in corso i contatti tra l'agente Mendes e il Marsiglia.10.25 - Il Nizzasu Cavani: ...Dopo l'esperienza biennale in prestito al Celta Vigo, come riporta da Onda Cero sul difensore dellac'è l'interesse dell'Elche. Il club spagnolo ha già avviato i contatti con l'entourage ... La Sampdoria piomba su Defrel del Sassuolo MERCATO JUVE - La deludente prestazione di ieri sera a Genova contro la Sampdoria ha convinto ulteriormente la dirigenza ad intervenire sul mercato per ...Sfumata la trattativa con il Manchester United, il francese è favorito su Zakaria per un posto in formazione contro la Sampdoria.