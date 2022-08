(Di mercoledì 24 agosto 2022) Non è solo leader in campo, ma lo sta diventando pure fuori dal campo: è Marcelo. Anche lui si sta allenando duramente in vista dell'anticipo di venerdì in casa della, ma sempre con ...

FcInterNewsit : GdS - Già oltre 60mila per Inter-Cremonese: San Siro verso il sold-out - infoitinterno : Inter, entusiasmo alle stelle: la sfida con la Cremonese verso il sold-out! - _special_cla_ : RT @internewsit: Inter, entusiasmo alle stelle: la sfida con la Cremonese verso il sold-out! - - VivInterNews : RT @internewsit: Inter, entusiasmo alle stelle: la sfida con la Cremonese verso il sold-out! - - internewsit : Inter, entusiasmo alle stelle: la sfida con la Cremonese verso il sold-out! - -

Corriere dello Sport

Prosegue in casala preparazionela partita contro la Lazio, che segnerà l'apertura della terza giornata di campionato, venerdì alle 20.45 ...Pare essere questo il segreto dell'quest'anno: l'allegria dentro e lontano dal terreno di gioco. La Lazio di Sarri sarà sicuramente un test probante per tentare subito l'allungo in ... Inter verso la Lazio: Brozovic presenta la squadra che ha vinto la partitella LAZIO SARRI CONFERENZA STAMPA - Torna a parlare prima delle partite Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, in occasione del big match Lazio - Inter, risponderà alle domande dei giornalisti ...L'ex attaccante nerazzurro, approdato al Sassuolo per raccogliere l'eredità di Gianluca Scamacca, non nasconde le proprie ambizioni: Voglio tornare in una big.