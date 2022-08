F1, la Ferrari deve guardarsi le spalle dalla Mercedes nella classifica costruttori (Di mercoledì 24 agosto 2022) La lunga pausa estiva è ormai agli sgoccioli per il circus della Formula Uno, che si appresta a riaprire i battenti questo weekend a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio 2022. In casa Ferrari c’è sicuramente grande voglia di riscatto dopo aver mancato il podio nelle ultime due gare consecutive di Le Castellet e Budapest, anche se a questo punto le chance di portare a casa almeno un titolo sono prossime allo zero. Quando mancano nove tappe al termine della stagione, la scuderia di Maranello ha infatti un distacco di 97 punti dalla Red Bull nel campionato costruttori mentre Charles Leclerc si trova a -80 dal leader Max Verstappen. In entrambi i casi si tratta di un gap abissale e praticamente incolmabile a meno di clamorosi colpi di scena legati soprattutto all’affidabilità delle RB18. Nelle prossime settimane la casa emiliana ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) La lunga pausa estiva è ormai agli sgoccioli per il circus della Formula Uno, che si appresta a riaprire i battenti questo weekend a Spa-Francorchamps per il Gran Premio del Belgio 2022. In casac’è sicuramente grande voglia di riscatto dopo aver mancato il podio nelle ultime due gare consecutive di Le Castellet e Budapest, anche se a questo punto le chance di portare a casa almeno un titolo sono prossime allo zero. Quando mancano nove tappe al termine della stagione, la scuderia di Maranello ha infatti un distacco di 97 puntiRed Bull nel campionatomentre Charles Leclerc si trova a -80 dal leader Max Verstappen. In entrambi i casi si tratta di un gap abissale e praticamente incolmabile a meno di clamorosi colpi di scena legati soprattutto all’affidabilità delle RB18. Nelle prossime settimane la casa emiliana ...

