Divieto di balneazione | il sindaco firma l’ordinanza | lì c’è un’acqua color marrone

baritoday : Breve temporale in mattinata su Bari, scattano i divieti di balneazione a Pane e Pomodoro - Telebari : Bari, temporale breve ma intenso: scatta il divieto di balneazione a Pane e Pomodoro - #Bari #Notizie #News -… - il_piccolo : Gasolio in mare a Monfalcone, prorogato il divieto di balneazione a Marina Julia - Gorizia_News : Marina Julia, divieto di balneazione esteso fino a domani - - Borderline_24 : #Bari, nuovo #Divieto di balneazione a Pane e pomodoro -

il Resto del Carlino

Anche a Rovigliano è stato praticamente ignorato ildiimposto dall'Arpac . Questo pomeriggio, così come avvenuto ieri nella zona dei lidi, in tanti hanno deciso di presentarsi nel tratto di costa alla periferia di Torre Annunziata ...Revocato questa mattina a Sanremo ildinella zona del lungomare Trento Trieste, nello specchio d'acqua compreso tra le foci del torrente San Lazzaro e del torrente San Francesco. Le ultime analisi effettuate da Arpal ... Divieto di balneazione: batteri oltre il limite in due zone a Riccione e Misano Adriatico Nuova mazzata per la balneazione giardinese in pieno agosto. Il sindaco Stracuzzi ha emanato una ulteriore ordinanza che dispone il divieto di balneazione ...Notizie Bari, temporale breve ma intenso: scatta il divieto di balneazione a Pane e Pomodoro. Via libera atteso per il weekend ...