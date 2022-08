Concorso Centri Impiego Lazio, 249 diplomati: requisiti e prove (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avviate nuove assunzioni nel Lazio con l’attivazione del Concorso Centri Impiego Lazio per l’assunzione di 249 unità di personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022, insieme agli estratti dei bandi per 295 laureati e 40 assistenti tecnici per il Servizio NUE 112. Le assunzioni di diplomati sono in tutto 249, nel profilo di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, destinati al potenziamento dei Centri per l’Impiego e le politiche attive del lavoro. Concorsi Regione Lazio, 544 posti nei Centri per l’Impiego Nei prossimi paragrafi forniamo un focus su ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avviate nuove assunzioni nelcon l’attivazione delper l’assunzione di 249 unità di personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022, insieme agli estratti dei bandi per 295 laureati e 40 assistenti tecnici per il Servizio NUE 112. Le assunzioni disono in tutto 249, nel profilo di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, destinati al potenziamento deiper l’e le politiche attive del lavoro. Concorsi Regione, 544 posti neiper l’Nei prossimi paragrafi forniamo un focus su ...

