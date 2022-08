Concorrenti Ballando con le Stelle 2022 | tutto il cast | c' è Paola Barale

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Prenderà il via sabato 8 ottobre la nuova edizione dicon le, il dancing show di Milly Carlucci con Paolo Belli. Come è noto in ogni puntata i partecipanti scenderanno in pista all'Auditorium del Foro Italico per essere giudicati nelle loro esibizioni dai giurati che sono stati confermati: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. In attesa delle conferme ufficiali da parte della produzione e dalla padrona di casa, Il Fatto Quotidiano ha svelato in anteprima ildi. Chi sono i? La presenza di Iva Zanicchi è stata ufficializzata da lei in persona nelle scorse settimane. In gara ci saranno anche i giornalisti Luisella Costamagna e Giampiero Mughini. Tra gli altri troveremo: ...