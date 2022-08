Cody Rhodes: “L’AEW non esisterebbe senza il mio contributo, conservo bei ricordi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cody Rhodes ha lasciato L’AEW a febbraio, e i fan ne sono rimasti certamente sorpresi. Prima del suo abbandono, è stato uno dei punti di forza della compagnia. Durante la sua permanenza, ha contribuito a far emergere numerosi talenti, tra cui Sammy Guevara, Darby Allin, MJF e molti altri. Rhodes è stato quasi sempre fischiato in AEW durante la fine della sua esperienza nella promotion. I fan volevano semplicemente che diventasse heel a tutti i costi, ma questo non è mai successo. Recentemente, un fan ha fatto notare su Twitter che la gente “sottovaluta” l’importanza di Cody nella creazione della federazione. Rhodes ha risposto al sostenitore, affermando che i dati di fatto sono tutt’ora visibili. Le sue parole “I fatti sono tutti là fuori e si possono vedere… ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha lasciatoa febbraio, e i fan ne sono rimasti certamente sorpresi. Prima del suo abbandono, è stato uno dei punti di forza della compagnia. Durante la sua permanenza, ha contribuito a far emergere numerosi talenti, tra cui Sammy Guevara, Darby Allin, MJF e molti altri.è stato quasi sempre fischiato in AEW durante la fine della sua esperienza nella promotion. I fan volevano semplicemente che diventasse heel a tutti i costi, ma questo non è mai successo. Recentemente, un fan ha fatto notare su Twitter che la gente “sottovaluta” l’importanza dinella creazione della federazione.ha risposto al sostenitore, affermando che i dati di fatto sono tutt’ora visibili. Le sue parole “I fatti sono tutti là fuori e si possono vedere… ...

