(Di mercoledì 24 agosto 2022)sino sul mercato: ad entrambi piace Sacha, terzino destro del Galatasaraystanno cercando un rinforzo per il ruolo di terzino destro ed entrambe hanno messo nel mirino Sachadel Galatasaray. Come riportato da Sky Sport, entrambe le squadre sono interessate al giovane terzino franco-camerunense classe 2000 cresciuto nel Rennes. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... ad entrambi piace Sacha, terzino destro del Galatasaray Hellas Verona e Udinese stanno cercando un rinforzo per il ruolo di terzino destro ed entrambe hanno messo nel mirino Sachadel ...... in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Nef Stadyumu di Istanbul, sarà una... Tra i pali Pena, linea a quattro formata da, Nelsson, Marcao e van Aanholt. Kutlu agirà ... Boey, sfida tra Udinese e Hellas Verona Hellas Verona e Udinese si sfidano sul mercato: ad entrambi piace Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray Hellas Verona e Udinese stanno cercando un rinforzo per il ruolo di terzino destro ed entra ...