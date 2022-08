Asd Golden Dragon Soccer | il 6 settembre ripartono i corsi di Scuola Calcio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPonte (Bn) – “Una misura di bambino”, è questo lo slogan che ben definisce i principi educativi e sportivi a cui si ispireranno le attività della prossima stagione sportiva della “”, che ripartiranno Martedì 6alle ore 17,00 presso il campo sportivo comunale “G. Ocone” di Ponte. La nostra volontà – dichiara il Presidente Angelo Pica – è di raggiungere un duplice obiettivo: far nascere l’amore per ile la voglia di giocare nei bambini, insegnando loro i valori di base dello sport attraverso il gioco del, per insegnare e condividere valori universali che aiutino i bambini a diventare persone valide prima ancora che bravi atleti, perché lo sport ed ilaiuta i a diventare ...