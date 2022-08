Ultime Notizie – Salvini: "Droga è morte, non consentirò mai coltivazione" (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mai nella vita governerò un Paese che permette di coltivare, consumare e distribuire liberamente ogni genere di Droga. Per quello che mi riguarda la Droga è morte, sempre e comunque, qualsiasi tipo di Droga. E ritengo irresponsabili dei colleghi parlamentari che dicono a milioni di ragazzi che ci sono droghe che non fanno male”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo all’incontro ‘Nella diversità, per il bene comune’ al Meeting di Rimini. A proposito del video postato da Giorgia Meloni, Salvini osserva che “il problema non è il video ma lo stupro. Ci si preoccupi dei reati e delle violenze in aumento, non dei tweet: le polemiche sono superflue”. Poi il nucleare. “Non possiamo essere l’unico grande Paese al mondo che si ostina a dire no al nucleare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mai nella vita governerò un Paese che permette di coltivare, consumare e distribuire liberamente ogni genere di. Per quello che mi riguarda la, sempre e comunque, qualsiasi tipo di. E ritengo irresponsabili dei colleghi parlamentari che dicono a milioni di ragazzi che ci sono droghe che non fanno male”. Così Matteo, leader della Lega, intervenendo all’incontro ‘Nella diversità, per il bene comune’ al Meeting di Rimini. A proposito del video postato da Giorgia Meloni,osserva che “il problema non è il video ma lo stupro. Ci si preoccupi dei reati e delle violenze in aumento, non dei tweet: le polemiche sono superflue”. Poi il nucleare. “Non possiamo essere l’unico grande Paese al mondo che si ostina a dire no al nucleare ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - TuttoASRoma : AS ROMA Da domani la vendita libera per gli abbonamenti alle coppe - EURACTIVItalia : ?? L'articolo è parte di Le Capitali, la nostra newsletter che vi porta le ultime notizie da tutta Europa attraverso… -