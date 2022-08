Su WhatsApp arriva un nuovo filtro per gestire le chat (Di martedì 23 agosto 2022) Attraverso i vari canali social ufficiali di WhatsApp nelle scorse ore è stata annunciata l'introduzione del filtro "non lette" L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 23 agosto 2022) Attraverso i vari canali social ufficiali dinelle scorse ore è stata annunciata l'introduzione del"non lette" L'articolo proviene da TuttoAndroid.

