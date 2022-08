Spionaggio in Albania. Che ci facevano dei russi in un deposito militare? (Di martedì 23 agosto 2022) Storia inusuale: due russi e un ucraino sono stati arrestati durante un tentativo di incursione in una struttura militare, la Gramsh Factory nell’Albania centrale. Dopo indiscrezioni iniziali arrivate ai media locali, è stato il ministero della Difesa albanese a fornire informazioni ufficiali ieri notte. Secondo le ricostruzioni ufficiali, intorno alle 17:40 di sabato 20 agosto, una guardia dello stabilimento militare di Gramsh ha notato movimenti sospetti intorno alla struttura. Ha osservato un uomo (poi individuato come M.Z., un russo di 24 anni) mentre scattava fotografie dall’esterno e poi entrava nell’impianto. Davanti a questo ha avviato le procedure di sicurezza. Quando le altre guardie sono intervenute per fermarlo, l’intruso ha iniziato a scappare; braccato, ha risposto usando uno spray neuro-paralizzante su ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Storia inusuale: duee un ucraino sono stati arrestati durante un tentativo di incursione in una struttura, la Gramsh Factory nell’centrale. Dopo indiscrezioni iniziali arrivate ai media locali, è stato il ministero della Difesa albanese a fornire informazioni ufficiali ieri notte. Secondo le ricostruzioni ufficiali, intorno alle 17:40 di sabato 20 agosto, una guardia dello stabilimentodi Gramsh ha notato movimenti sospetti intorno alla struttura. Ha osservato un uomo (poi individuato come M.Z., un russo di 24 anni) mentre scattava fotografie dall’esterno e poi entrava nell’impianto. Davanti a questo ha avviato le procedure di sicurezza. Quando le altre guardie sono intervenute per fermarlo, l’intruso ha iniziato a scappare; braccato, ha risposto usando uno spray neuro-paralizzante su ...

