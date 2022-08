Serie A | Sampdoria-Juventus 0-0 VIDEO HIGHLIGHTS | bianconeri deludenti | primo punto stagionale per i blucerchiati

Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Juventus 0-1, rete di Rabiot A. (JUV) - SkySport : SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0 Risultato finale ? SERIE A - 2^ giornata ?? - tvdellosport : Alle 23 a #Sportitaliamercato : ?? Serie A: Roma-Cremonese & Sampdoria-Juve ?? Milan, prima frenata a Bergamo: ser… - sassari68 : RT @kravotz: Investimento da quasi 200 mln 9 più forte della serie A. RIDOTTO A TOCCARE 3 PALLONI IN 45 MINUTI CONTRO LA SAMPDORIA (uno ne… - GazzettinoL : Serie A, Sampdoria-Juventus 0-0: Ottima Samp blocca la Juve sul pari -

...30 Crystal Palace - Brentford 20:30 Fulham - Brighton 20:45 Southampton - Chelsea 21:00 Leeds United - Everton CALCIO -A 18:30 Empoli - Verona 18:30- Lazio 18:30 Udinese - ...... Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre diA e degli altri campionati Ore 07:... Il pareggio contro laha certificato l'importanza di un nuovo rinforzo in attacco per la ...Il difensore sarebbe seguito da diverse società, anche se l'ingaggio da 3 milioni a stagione non agevola una sua cessione ...La Sampdoria ha fermato la Juventus con un pareggio a reti bianche al Ferraris nella seconda giornata della Serie A 2022/2023. L’episodio clou della partita avviene al 65', quando il Var Banti annulla ...