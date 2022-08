"Per chi vota Draghi". Senaldi, la bomba. E la Gentili lo interrompe | Video (Di martedì 23 agosto 2022) "Giorgia Meloni è stata applaudita perché rappresenta la novità". Pietro Senaldi commenta in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, la giornata politica tutta incentrata su quanto accaduto al Meeting di Rimini di Comunione e liberazione. Sul palco della Fiera sono saliti tutti i principali leader di partito eccetto Giuseppe Conte (non invitato, e offeso). Quando è stata presentata la leader di Fratelli d'Italia, dalla platea si è levata un'ovazione. "Sono contento per lei - spiega il condirettore di Libero - ma secondo me non è una tappa molto significativa. E' stata applaudita perché rappresenta la novità anche se è vero che è in politica da 20 anni, ma non era in politica in questo modo e con queste chance di affermazione. I giovani hanno applaudito la novità, poi vediamo domani per chi voterà Mario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) "Giorgia Meloni è stata applaudita perché rappresenta la novità". Pietrocommenta in collegamento con Veronicaa Controcorrente, su Rete 4, la giornata politica tutta incentrata su quanto accaduto al Meeting di Rimini di Comunione e liberazione. Sul palco della Fiera sono saliti tutti i principali leader di partito eccetto Giuseppe Conte (non invitato, e offeso). Quando è stata presentata la leader di Fratelli d'Italia, dalla platea si è levata un'ovazione. "Sono contento per lei - spiega il condirettore di Libero - ma secondo me non è una tappa molto significativa. E' stata applaudita perché rappresenta la novità anche se è vero che è in politica da 20 anni, ma non era in politica in questo modo e con queste chance di affermazione. I giovani hanno applaudito la novità, poi vediamo domani per chi voterà Mario ...

