Napoli ai piedi di Kvaratskhelia, entusiasmo alle stelle: ora la città sogna in grande (Di martedì 23 agosto 2022) C'è poco da girarci intorno: Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo idolo della tifoseria napoletana. Vero è che siamo appena alla seconda giornata, che c'è tutto un campionato davanti e che prudenza imporrebbe di attendere sfide con avversari più probanti di Verona e Monza. I tifosi napoletani, però, stavolta hanno tutta l'intenzione di sognare in grande. L'articolo proviene da Inews24.it.

