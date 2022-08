Motomondiale | Pasini torna in pista a Misano | correrà in Moto2 con la GasGas Aspar

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - Dopo il ritorno al Mugello dello scorso maggio (dove era andato a punti), arriva la seconda wild card stagionale per Mattia- oggi talent di Sky - che tornerà a correre incon lain occasione del Gp di San Marino a. "Sappiamo che possiamo fare bene e possiamo divertirci -ha annunciato-. Sono felice di correre nel mio GP di casa e spero di lavorare per essere competitivo dall'inizio fino alla gara". Il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno.

corsedimoto : FRANCESCO TOTTI - Vi ricordate quando il capitano e leggenda della Roma calcio fece un team da GP? Ecco come andò… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Mattia...FENATI Boscoscuro ITA 7 25 Gabriel RODRIGO Kalex ARG 6 26 Alessandro ZACCONE Kalex ITA 6 27 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 5 28 Keminth KUBO Kalex THA 4 29 Sean Dylan KELLY Kalex USA 3 30 Mattia... Motomondiale, Pasini torna in gara a Misano: per lui la GasGas del Team Aspar Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – Dopo il ritorno al Mugello dello scorso maggio (dove era andato a punti), arriva la seconda wild card stagionale per Mattia Pasini – oggi talent di Sky – che tornerà a co ...Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ...