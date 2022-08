Mesi di aumenti. E, tra i rincari che le famiglie dovranno sostenere c’è anche quello per i libri scolastici. Per fortuna in alcune regioni i bonus sono ancora accessibili (Di martedì 23 agosto 2022) Mesi di aumenti su tutto. Spesa, bollette, trasporti. E, tra i rincari che le famiglie dovranno sostenere a settembre, c’è anche quello per i libri scolastici. L’aumento del prezzo della carta, infatti, ha incrementato anche il prezzo dei libri per il nuovo anno scolastico. Primo giorno di scuola: si riparte fra regole e green pass ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 agosto 2022)disu tutto. Spesa, bollette, trasporti. E, tra iche lea settembre, c’èper i. L’aumento del prezzo della carta, infatti, ha incrementatoil prezzo deiper il nuovo anno scolastico. Primo giorno di scuola: si riparte fra regole e green pass ...

PratoUsb : RT @usbsindacato: USB a Manchester, in solidarietà con i ferrovieri britannici dell' @RMTunion in lotta da 3 mesi per aumenti salariali ch… - stefano21668104 : @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani… - CinicoEligio : @pdnetwork @EnricoLetta Caro Letta siete la causa di questi aumenti, visto che un'azienda di stato come l'ENI si pu… - mariobbbrega : @RenatoSouvarine @Perplexity_is @mcc43_ @ultimenotizie ENI gli utili gli aumenti del 600%. Il prezzo del gas è cond… - GiulioMattu : @pdnetwork Gli aumenti erano previsti e proclamati a mezzo stampa già ad ottobre 2021, ora si tratta solo si specul… -