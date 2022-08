Le elezioni causano problemi al GF Vip | cosa succederà

Leggi su biccy

(Di martedì 23 agosto 2022) Ormai manca meno di un mese all’inizio del Grande Fratello Vip. Il reality più seguito in Italia debutterà il prossimo 19 settembre e dovrà affrontare un bel problema a pochi giorni dalla prima puntata. Il 25 settembre infatti ci saranno lee (ovviamente) ai vipponi verrà garantito il diritto di voto. Una volta usciti per votare, i gieffini però dovranno sottoporsi ad un’altra quarantena di almeno cinque giorni. Non ci sono scappatoie o soluzioni alternative, dal 25 al 30 settembre quindi non vedremo in diretta i personaggi che si saranno recati alle urne. “La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà su Canale 5 lunedì 19 settembre. – scrive Candela su Dagospia – Le normative anti-Covid, seppur allentate, sono ancora valide e il cast dovrà comunque rispettare un periodo di quarantena (circa cinque giorni) prima dell’ingresso nella casa più spiata ...