Il pianeta delle scimmie: Owen Teague sarà il protagonista del reboot di Wes Ball (Di martedì 23 agosto 2022) Owen Teague sarà il principale primate del nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie firmato da Wes Ball, i suoi screen test avrebbero fatto impazzire i produttori. Dopo l'annuncio dell'arrivo di un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, adesso conosciamo il nome del nuovo protagonista del film diretto da Wes Ball: si tratta di Owen Teague. L'attore è stato scelto per interpretare il primate principale nel nuovo film dell'iconico franchise prodotto da 20th Century, come svela Deadline. Wes Ball sarà il regista del nuovo lungometraggio, che entrerà in produzione prima della fine dell'anno.

