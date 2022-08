Cremonese, pronto il colpo per l’attacco: Afena-Gyan a un passo (Di martedì 23 agosto 2022) Felix Afena-Gyan a un passo dal trasferimento alla Cremonese. Tutti i dettagli dell’affare con la Roma La Cremonese è pronta a mettere a segno un colpo per il suo attacco. Come riferisce il collega Gianluigi Longari, il club grigiorosso è vicino a definire l’arrivo di Felix Afena-Gyan dalla Roma, alla quale andranno in cambio 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Felixa undal trasferimento alla. Tutti i dettagli dell’affare con la Roma Laè pronta a mettere a segno unper il suo attacco. Come riferisce il collega Gianluigi Longari, il club grigiorosso è vicino a definire l’arrivo di Felixdalla Roma, alla quale andranno in cambio 7 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

