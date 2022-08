Calciomercato Milan | in arrivo il baby Jan-Carlo Simic

(Di martedì 23 agosto 2022): vicino Jan-, centrale classe 2005 dello Stoccarda. Il difensore dovrebbe essere aggregato alla primavera Ilè pronta a chiudere per ilJan-. Difensore centrale classe 2005 dello Stoccarda, secondo quanto riportato dallo Stuttgarter Nachrichten la chiusura dovrebbe essere imminente. Il giocatore dovrebbe unirsi alla primavera allenata da Ignazio Abate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: vicino Jan - Carlo Simic, centrale classe 2005 dello Stoccarda. Il difensore dovrebbe essere aggregato alla primavera Ilè pronta a chiudere per il baby Jan - Carlo Simic.