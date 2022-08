Anas: Chiusa la Roma-Fiumicino altezza di Via della Magliana (Di martedì 23 agosto 2022) Anas: Per lavori la Roma-Fiumicino all’altezza di Via della Magliana, in orario notturno, rimane Chiusa la carreggiata in direzione Roma dal 24 agosto al 5 settembre – Su richiesta Comune di Roma, informa l’Anas, da mercoledì 24 agosto, sarà Chiusa in orario notturno dalle 21.00 alle 6.00, l’autostrada A91 Roma Fiumicino in direzione Roma, all’altezza dell’uscita Magliana, per consentire i lavori di manutenzione sul ponte della Magliana. Il traffico in direzione Roma sarà pertanto deviato sull’uscita “Via della Magliana”, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 agosto 2022): Per lavori laall’di Via, in orario notturno, rimanela carreggiata in direzionedal 24 agosto al 5 settembre – Su richiesta Comune di, informa l’, da mercoledì 24 agosto, saràin orario notturno dalle 21.00 alle 6.00, l’autostrada A91in direzione, all’dell’uscita, per consentire i lavori di manutenzione sul ponte. Il traffico in direzionesarà pertanto deviato sull’uscita “Via”, ...

Dimsuonosoft : Provvisoriamente chiusa al traffico, a causa della caduta di un albero in carreggiata, la 148 Pontina, in direzione… - clientiANAS : #A91 Roma Fiumicino Per lavori di manutenzione del Comune di Roma sul ponte della Magliana, chiusure in orario not… - clientiANAS : #Anas #Lombardia Riprendono i lavori di #manutenzione su #SS36 in galleria monte barro, in provincia di Lecco.… - Sicilianodoc7 : RT @ilSicilia: #Stradeautostrade #Anas Sicilia nella morsa degli incendi: chiusa Ss113 ad Alcamo - StradeAnas : #Anas in azione per #maltempo Riaperte tutte le #strade in #EmiliaRomagna e #Toscana, chiusa in #Liguria #SS432 a… -