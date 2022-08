A Mosca i funerali di Darya Dugina. Kiev: uccisa dai servizi segreti russi (Di martedì 23 agosto 2022) È il giorno dei funerali a Mosca di Darya Dugina. E i servizi segreti russi hanno già individuato il colpevole. A far esplodere l'auto su cui viaggiava sabato sera la figlia ventinovenne del noto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 23 agosto 2022) È il giorno deidi. E ihanno già individuato il colpevole. A far esplodere l'auto su cui viaggiava sabato sera la figlia ventinovenne del noto ...

