Vigili | a Napoli via al bando per le posizioni di comandante e vice

(Di lunedì 22 agosto 2022) Il posto didella Polizia municipale difinisce a. A rivelarlo è il giornalista del Mattino Valerio Esca, il quale ha scoperto che “nel concorsone di Comune e Città metropolitana, tra i 1394 profili ricercati (1195 per il Municipio e 199 per la Città metropolitana) spuntano dueda dirigente nell’area Sicurezza e Vigilanza”. “Qualcuno – osserva il giornalista – potrebbe ipotizzare che non riguardi il ruolo di Ciro Esposito, ma di fatto così non è: l’unico dirigente di quella specifica area a Palazzo San Giacomo è ildei caschi bianchi. Un fulmine a ciel sereno per Esposito, che guida ididal 2014. Riconfermato per tre anni dal sindaco Gaetano Manfredi lo scorso 31 dicembre, attraverso una selezione di evidenza ...

Vigili, a Napoli via al bando per il comandante: Esposito è in bilico Il posto di comandante della Polizia municipale di Napoli finisce a bando. A rivelarlo è il giornalista del Mattino Valerio Esca, il quale ha scoperto che "nel concorsone di Comune e Città metropolita ...