Traffico Roma del 22-08-2022 ore 13:30

Traffico regolare sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari in zona Laurentina chiusa per incidente viale Africa all'altezza di via Laurentina il Traffico è deviato in via delle Montagne Rocciose a Don Bosco al via da oggi lavori sulla rete del gas in via Tarquinio Collatino gli interventi in programma fino a giovedì 25 agosto potrebbero provocare rallentamenti alla linea bus 657 alle 18:30 allo stadio Olimpico la Roma affronta la Cremonese Nella seconda giornata di campionato di serie A attesi oltre 60.000 tifosi previste modifiche alla viabilità in tutta la zona del Foro Italico ricordiamo che stadio si può raggiungere utilizzando il tram 2 da Piazzale Flaminio e con altre 14 linee di bus

LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Portuense ?????? Traffico rallentato in prossimità di Via Giuseppe Belluzzo #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via Aurelia ?????? Traffico rallentato in prossimità dell'Ospedale San Carlo di Nancy #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Viale Africa (EUR) ?????? Traffico rallentato altezza Piazzale Marcellino Champagnat #Luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : [AGG]??? #Autostrade #incidente - A1 Firenze-Roma ??????Coda di 6 km tra Chiusi e Monte San Savino > Roma ?Traffico B… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via della Salvia ?????? Traffico rallentato in prossimità di Via della Verbena #Luceverde #Lazio -