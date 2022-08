TMW – Inter, occhi su Bernard del Manchester United (Di lunedì 22 agosto 2022) Inter sul 22enne Di’shon Bernard del Manchester United C’è anche l’Inter tra le squadre che hanno alzato l’attenzione su Di’shon Bernard, ventiduenne difensore londinese in forza ai Red Devils. “Il centrale difensivo di Londra è nato nell’Academy del Chelsea ma dai diciassette anni è in quella del Manchester United. Nela scorsa stagione è stato uno dei perni dell’Hull City in Championship ed è ora rientrato allo United: fuori dal giro dei titolari di Erik ten Hag, i Red Devils sono pronti a liberarlo” si legge sulle colonne di Tuttomercatoweb. L'articolo <cite>TMW</cite> – Inter, occhi su Bernard del Manchester United proviene da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)sul 22enne Di’shondelC’è anche l’tra le squadre che hanno alzato l’attenzione su Di’shon, ventiduenne difensore londinese in forza ai Red Devils. “Il centrale difensivo di Londra è nato nell’Academy del Chelsea ma dai diciassette anni è in quella del. Nela scorsa stagione è stato uno dei perni dell’Hull City in Championship ed è ora rientrato allo: fuori dal giro dei titolari di Erik ten Hag, i Red Devils sono pronti a liberarlo” si legge sulle colonne di Tuttomercatoweb. L'articolo TMW –sudelproviene da ...

