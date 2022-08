Siccità, un comune in Liguria assume un famoso rabdomante per trovare nuove fonti d’acqua (Di lunedì 22 agosto 2022) Nell’entroterra sanremese, in Liguria, tentano l’ultima carta per combattere la Siccità. Il comune di Baiardo ha deciso di ingaggiare un rabdomante – ossia colui che sarebbe in grado di individuare vene sotterranee di acqua e metalli attraverso le vibrazioni di una bacchetta di legno biforcuta – per cercare nuove fonti di approvvigionamento idrico attraverso il «metodo sensitivo agricolo». La scelta del comune è ricaduta su Renato Labolani, che al termine del primo sopralluogo avrebbe già trovato due punti al di sotto dei quali dovrebbero esserci delle sorgenti. Ma saranno le trivelle, dopo aver scavato nel terreno, a decretare il successo o la disfatta del suo metodo. Che gode, comunque, di buona fama: Labolani, infatti, è stato ingaggiato anche da Silvio Berlusconi, ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 agosto 2022) Nell’entroterra sanremese, in, tentano l’ultima carta per combattere la. Ildi Baiardo ha deciso di ingaggiare un– ossia colui che sarebbe in grado di individuare vene sotterranee di acqua e metalli attraverso le vibrazioni di una bacchetta di legno biforcuta – per cercaredi approvvigionamento idrico attraverso il «metodo sensitivo agricolo». La scelta delè ricaduta su Renato Labolani, che al termine del primo sopralluogo avrebbe già trovato due punti al di sotto dei quali dovrebbero esserci delle sorgenti. Ma saranno le trivelle, dopo aver scavato nel terreno, a decretare il successo o la disfatta del suo metodo. Che gode, comunque, di buona fama: Labolani, infatti, è stato ingaggiato anche da Silvio Berlusconi, ...

