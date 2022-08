Sci alpino, azzurri in Argentina per allenarsi in vista della prossima stagione di Coppa del Mondo (Di lunedì 22 agosto 2022) Gli azzurri della squadra maschile di Coppa del Mondo di sci alpino hanno iniziato in Argentina un lungo periodo di allenamenti, per prepararsi al meglio alle gare di questo inverno. Giovanni Borsotti, Alex Vinatzer, Luca De Alpirandini, Simon Maurberger e Tommaso Sala si trovano già a Ushuaia, per prendere confidenza con la neve. Tuttavia quest’ultimi saranno raggiunti a breve anche da Dominik Paris, Filippo della Vite e Giovanni Franzoni. Dunque saranno giorni di lavoro intenso per gli azzurri, quelli argentini, come spiega il direttore tecnico della Nazionale Massimo Carca: “La nostra stagione comincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso sugli allenamenti in pista, perchè abbiamo sfruttato la neve ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Glisquadra maschile dideldi scihanno iniziato inun lungo periodo di allenamenti, per prepararsi al meglio alle gare di questo inverno. Giovanni Borsotti, Alex Vinatzer, Luca De Alpirandini, Simon Maurberger e Tommaso Sala si trovano già a Ushuaia, per prendere confidenza con la neve. Tuttavia quest’ultimi saranno raggiunti a breve anche da Dominik Paris, FilippoVite e Giovanni Franzoni. Dunque saranno giorni di lavoro intenso per gli, quelli argentini, come spiega il direttore tecnicoNazionale Massimo Carca: “La nostracomincia adesso. Il gran caldo di questa estate non ha inciso sugli allenamenti in pista, perchè abbiamo sfruttato la neve ...

